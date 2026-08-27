Kudelski Aktie News: Kudelski am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Um 09:28 Uhr fiel die Kudelski-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 3,0 Prozent auf 1,28 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'317 Punkten notiert. Der Kurs der Kudelski-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,28 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,28 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'089 Kudelski-Aktien.

Am 03.09.2025 markierte das Papier bei 1,44 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kudelski-Aktie. Am 06.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,11 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kudelski-Aktie mit einem Verlust von 12,94 Prozent wieder erreichen.

Kudelski-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Kudelski-Bilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2028 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,160 USD je Kudelski-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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