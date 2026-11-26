Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Kudelski-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 1,32 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'789 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Kudelski-Aktie sogar auf 1,32 CHF. In der Spitze büsste die Kudelski-Aktie bis auf 1,32 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,32 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Kudelski-Aktien beläuft sich auf 700 Stück.

Bei 1,40 CHF markierte der Titel am 12.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Kudelski-Aktie damit 6,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,11 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kudelski-Aktie 15,59 Prozent sinken.

Kudelski-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Kudelski-Anleger Experten zufolge am 24.02.2028 werfen.

In der Kudelski-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,246 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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