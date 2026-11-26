Die Kudelski-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 1,34 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'801 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kudelski-Aktie bisher bei 1,39 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,32 CHF. Bisher wurden heute 29'605 Kudelski-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2026 auf bis zu 1,40 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 1,11 CHF erreichte der Anteilsschein am 06.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kudelski-Aktie liegt somit 20,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Kudelski-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 24.02.2028.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,246 USD je Kudelski-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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