Kudelski Aktie News: Kudelski am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Die Kudelski-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 1,39 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'427 Punkten tendiert. Der Kurs der Kudelski-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,39 CHF zu. Die Abwärtsbewegung der Kudelski-Aktie ging bis auf 1,39 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,39 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 5'020 Kudelski-Aktien umgesetzt.

Am 23.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,39 CHF. Mit einem Zuwachs von 0,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 1,11 CHF fiel das Papier am 06.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,14 Prozent könnte die Kudelski-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Kudelski veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Kudelski-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 24.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,330 USD je Kudelski-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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