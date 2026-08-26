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Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360

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26.08.2026 09:29:00

Kudelski Aktie News: Kudelski am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Kudelski Aktie News: Kudelski am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Kudelski gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Kudelski nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,8 Prozent auf 1,28 CHF.

Kudelski
1.33 CHF 3.83%
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Die Kudelski-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 1,28 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'469 Punkten liegt. Bei 1,23 CHF markierte die Kudelski-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 1,23 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10'429 Kudelski-Aktien.

Bei 1,44 CHF markierte der Titel am 03.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kudelski-Aktie mit einem Kursplus von 12,50 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.03.2026 bei 1,11 CHF. Mit Abgaben von 13,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Kudelski-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Kudelski dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Kudelski rechnen Experten am 24.02.2028.

Analysten gehen davon aus, dass Kudelski 2026 einen Verlust in Höhe von -0,160 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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