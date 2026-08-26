Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
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26.08.2026 16:29:00
Kudelski Aktie News: Kudelski gibt am Mittwochnachmittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kudelski. Die Kudelski-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 4,5 Prozent auf 1,27 CHF.
Die Kudelski-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 4,5 Prozent auf 1,27 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'488 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Kudelski-Aktie bis auf 1,23 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,23 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 122'502 Kudelski-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,44 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kudelski-Aktie 13,39 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.03.2026 (1,11 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,60 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Kudelski-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Kudelski wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen. Am 24.02.2028 wird Kudelski schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kudelski-Verlust in Höhe von -0,160 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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