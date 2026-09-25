Kudelski Aktie News: Kudelski am Vormittag höher

Die Kudelski-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 1,27 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'822 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Kudelski-Aktie legte bis auf 1,27 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,27 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 100 Kudelski-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,38 CHF) erklomm das Papier am 01.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kudelski-Aktie derzeit noch 8,27 Prozent Luft nach oben. Am 06.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,11 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kudelski-Aktie mit einem Verlust von 12,60 Prozent wieder erreichen.

Kudelski-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Kudelski am 25.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 24.02.2028 dürfte Kudelski die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Kudelski im Jahr 2026 -0,330 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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