Kudelski Aktie News: Kudelski tendiert am Vormittag schwächer

Die Kudelski-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 1,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'325 Punkten liegt. Bei 1,22 CHF markierte die Kudelski-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,22 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 799 Kudelski-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,44 CHF erreichte der Titel am 03.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kudelski-Aktie mit einem Kursplus von 10,77 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 1,11 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 14,62 Prozent könnte die Kudelski-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Kudelski-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 26.08.2026 erwartet. Kudelski dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.08.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Kudelski im Jahr 2026 -0,160 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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