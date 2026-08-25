Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.08.2026 09:29:00
Kudelski Aktie News: Kudelski tendiert am Vormittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Kudelski. Die Kudelski-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 1,30 CHF.
Die Kudelski-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 1,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'325 Punkten liegt. Bei 1,22 CHF markierte die Kudelski-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,22 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 799 Kudelski-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 1,44 CHF erreichte der Titel am 03.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kudelski-Aktie mit einem Kursplus von 10,77 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 1,11 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 14,62 Prozent könnte die Kudelski-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten Kudelski-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 26.08.2026 erwartet. Kudelski dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.08.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Kudelski im Jahr 2026 -0,160 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kudelski-Aktie
Kudelski-Aktie tiefer: Auftrag aus Indien erhalten
Kudelski-Aktie steigt: Tochter Nagravision schliesst Partnerschaft mit Narrative Entertainment
Kudelski Labs-Aktie steigt: Partnerschaft mit Axelera AI bei KI-Sicherheit
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kudelski S.A. (I)
|
09:29
|Kudelski Aktie News: Kudelski tendiert am Vormittag schwächer (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Kudelski Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Kudelski (finanzen.ch)
|
21.08.26
|SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kudelski von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Kudelski-Aktie tiefer: Auftrag aus Indien erhalten (AWP)
|
18.08.26
|Lionsgate Play Selects NAGRAVISION to Protect Streaming Service (EQS Group)
|
17.08.26
|Kudelski Aktie News: Kudelski zieht am Montagnachmittag an (finanzen.ch)
|
14.08.26
|SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kudelski von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Kudelski S.A. (I)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI knapp fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Handel zeigt sich freundlich. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich im Plus. Die asiatischen Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen.