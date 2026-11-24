Das Papier von Kudelski konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,5 Prozent auf 1,34 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'764 Punkten tendiert. Bei 1,34 CHF erreichte die Kudelski-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,34 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 20 Kudelski-Aktien.

Am 12.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,40 CHF an. Gewinne von 4,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 06.03.2026 auf bis zu 1,11 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,16 Prozent könnte die Kudelski-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Kudelski am 25.02.2027 präsentieren. Am 24.02.2028 wird Kudelski schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,246 USD je Kudelski-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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