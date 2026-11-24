|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
24.11.2026 12:29:00
Kudelski Aktie News: Kudelski am Dienstagmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Kudelski. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 1,31 CHF.
Der Kudelski-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 1,31 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'677 Punkten realisiert. Die Kudelski-Aktie sank bis auf 1,31 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,34 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 12'454 Kudelski-Aktien.
Am 12.11.2026 markierte das Papier bei 1,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,87 Prozent könnte die Kudelski-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 06.03.2026 Kursverluste bis auf 1,11 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kudelski-Aktie.
Zuletzt erhielten Kudelski-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen. Kudelski dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 24.02.2028 präsentieren.
Laut Analysten dürfte Kudelski im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,246 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kudelski-Aktie
Kudelski-Aktie verliert: U-Blox integriert Sicherheitstechnologie in neue Chips
Kudelski-Aktie kaum verändert: Plume integriert Sicherheitsanalyseplattform von Nagravision
Kudelski-Aktie gesucht: Sicherheitstechnologie wird in MediaTek-TV-Chips integriert
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kudelski S.A. (I)
|
12:29
|Kudelski Aktie News: Kudelski am Dienstagmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:29
|Kudelski Aktie News: Kudelski gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Optimismus in Zürich: SPI beendet den Montagshandel im Plus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel wäre eine Kapitalanlage in Kudelski von vor 3 Jahren heute wert (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
13.11.26
|SPI-Papier Kudelski-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Kudelski von vor einem Jahr rentiert? (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Kudelski Aktie News: Kudelski büsst am Donnerstagnachmittag ein (finanzen.ch)
Analysen zu Kudelski S.A. (I)
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: SMI gibt nach -- DAX erhält ebenfalls Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt geht es leicht abwärts. Der DAX zeigt sich unterdessen ebenfalls tiefer. In Fernost sind am Dienstag uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.