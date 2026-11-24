Der Kudelski-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 1,31 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'677 Punkten realisiert. Die Kudelski-Aktie sank bis auf 1,31 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,34 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 12'454 Kudelski-Aktien.

Am 12.11.2026 markierte das Papier bei 1,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,87 Prozent könnte die Kudelski-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 06.03.2026 Kursverluste bis auf 1,11 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kudelski-Aktie.

Zuletzt erhielten Kudelski-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen. Kudelski dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 24.02.2028 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Kudelski im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,246 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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