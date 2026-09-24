Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
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24.09.2026 09:29:00
Kudelski Aktie News: Kudelski am Vormittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Kudelski zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne grosse Bewegung. Bei der Kudelski-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 1,25 CHF.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Kudelski-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 1,25 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'731 Punkten liegt. In der Spitze legte die Kudelski-Aktie bis auf 1,25 CHF zu. Die Abwärtsbewegung der Kudelski-Aktie ging bis auf 1,25 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,25 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 717 Kudelski-Aktien umgesetzt.
Am 25.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,39 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 10,80 Prozent Plus fehlen der Kudelski-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.03.2026 bei 1,11 CHF. Mit Abgaben von 11,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.
Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Kudelski veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 24.02.2028.
Analysten gehen davon aus, dass Kudelski 2026 einen Verlust in Höhe von -0,330 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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