Kudelski Aktie News: Kudelski am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kaum Ausschläge verzeichnete die Kudelski-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 1,25 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'731 Punkten liegt. In der Spitze legte die Kudelski-Aktie bis auf 1,25 CHF zu. Die Abwärtsbewegung der Kudelski-Aktie ging bis auf 1,25 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,25 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 717 Kudelski-Aktien umgesetzt.

Am 25.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,39 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 10,80 Prozent Plus fehlen der Kudelski-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.03.2026 bei 1,11 CHF. Mit Abgaben von 11,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Kudelski veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 24.02.2028.

Analysten gehen davon aus, dass Kudelski 2026 einen Verlust in Höhe von -0,330 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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