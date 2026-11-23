Die Kudelski-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 1,37 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'486 Punkten notiert. Die Kudelski-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,37 CHF an. In der Spitze fiel die Kudelski-Aktie bis auf 1,37 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,37 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'030 Kudelski-Aktien.

Bei 1,40 CHF erreichte der Titel am 12.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kudelski-Aktie. Bei 1,11 CHF erreichte der Anteilsschein am 06.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,68 Prozent würde die Kudelski-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Kudelski-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 24.02.2028.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,246 USD je Kudelski-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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