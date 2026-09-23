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23.09.2026 09:29:00

Kudelski Aktie News: Kudelski verzeichnet am Mittwochvormittag kaum Ausschläge

Kudelski Aktie News: Kudelski verzeichnet am Mittwochvormittag kaum Ausschläge

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Kudelski. Mit einem Kurs von 1,25 CHF zeigte sich die Kudelski-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Kudelski
1.25 CHF -1.80%
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Die Kudelski-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 1,25 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'860 Punkten steht. Bei 1,25 CHF markierte die Kudelski-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Kudelski-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,25 CHF ab. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,25 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 799 Kudelski-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,39 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,11 CHF am 06.03.2026. Derzeit notiert die Kudelski-Aktie damit 12,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Kudelski 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2028 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,330 USD je Kudelski-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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