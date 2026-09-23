Kudelski Aktie News: Kudelski reagiert am Nachmittag positiv

Um 16:28 Uhr ging es für das Kudelski-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 1,28 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'804 Punkten tendiert. Der Kurs der Kudelski-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,30 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,25 CHF. Zuletzt wechselten 4'477 Kudelski-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 1,39 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,59 Prozent. Am 06.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,11 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kudelski-Aktie derzeit noch 13,28 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Kudelski-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Kudelski-Anleger Experten zufolge am 24.02.2028 werfen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,330 USD je Kudelski-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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