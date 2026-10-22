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22.10.2026 16:29:00
Kudelski Aktie News: Anleger schicken Kudelski am Nachmittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Kudelski. Zuletzt ging es für die Kudelski-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 1,32 CHF.
Der Kudelski-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 1,32 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'533 Punkten steht. Der Kurs der Kudelski-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,32 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 1,35 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 5'469 Kudelski-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,37 CHF) erklomm das Papier am 15.04.2026. Der aktuelle Kurs der Kudelski-Aktie ist somit 3,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,11 CHF am 06.03.2026. Mit Abgaben von 15,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten Kudelski-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Kudelski rechnen Experten am 24.02.2028.
Laut Analysten dürfte Kudelski im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,330 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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