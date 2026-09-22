Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.09.2026 09:29:00
Kudelski Aktie News: Kudelski am Dienstagvormittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Kudelski. Zuletzt ging es für die Kudelski-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 1,28 CHF.
Die Kudelski-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 1,28 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'762 Punkten realisiert. Der Kurs der Kudelski-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,28 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 1,28 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'909 Kudelski-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 24.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1,39 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,11 CHF. Dieser Wert wurde am 06.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kudelski-Aktie derzeit noch 12,94 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Kudelski 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Kudelski Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 24.02.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kudelski einen Verlust von -0,330 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kudelski-Aktie
Kudelski-Aktie kaum verändert: Plume integriert Sicherheitsanalyseplattform von Nagravision
Kudelski-Aktie gesucht: Sicherheitstechnologie wird in MediaTek-TV-Chips integriert
Kudelski-Aktie dennoch unter Druck: Halbjahresverlust schrumpft
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kudelski S.A. (I)
|
09:29
|Kudelski Aktie News: Kudelski am Dienstagvormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
18.09.26
|SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kudelski von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
15.09.26
|SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Kudelski-Aktie kaum verändert: Plume integriert Sicherheitsanalyseplattform von Nagravision (AWP)
|
12.09.26
|NAGRAVISION Secures Formula 1 Content for RTL Croatia and PRO PLUS Slovenia (EQS Group)
|
11.09.26
|Handel in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
Analysen zu Kudelski S.A. (I)
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX leichter -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Dienstag abwärts. Die Börsen in Asien verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne.