Kudelski Aktie News: Kudelski am Dienstagvormittag mit Verlusten

Die Kudelski-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 1,28 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'762 Punkten realisiert. Der Kurs der Kudelski-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,28 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 1,28 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'909 Kudelski-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1,39 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,11 CHF. Dieser Wert wurde am 06.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kudelski-Aktie derzeit noch 12,94 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Kudelski 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Kudelski Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 24.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kudelski einen Verlust von -0,330 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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