Kudelski Aktie News: Kudelski am Nachmittag in Rot

Um 16:28 Uhr ging es für die Kudelski-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 1,26 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'808 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Kudelski-Aktie bei 1,26 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,28 CHF. Bisher wurden heute 19'633 Kudelski-Aktien gehandelt.

Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,39 CHF. Der derzeitige Kurs der Kudelski-Aktie liegt somit 9,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 1,11 CHF erreichte der Anteilsschein am 06.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Kudelski-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Kudelski-Bilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 24.02.2028 dürfte Kudelski die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,330 USD je Kudelski-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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