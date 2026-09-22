Kudelski Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Kudelski

Der Kudelski-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 3,1 Prozent auf 1,26 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'850 Punkten notiert. Die Kudelski-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,26 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,28 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10'156 Kudelski-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,39 CHF) erklomm das Papier am 24.09.2025. 10,32 Prozent Plus fehlen der Kudelski-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.03.2026 (1,11 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 11,90 Prozent könnte die Kudelski-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Kudelski-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Kudelski möglicherweise am 24.02.2028 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Kudelski 2026 einen Verlust in Höhe von -0,330 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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