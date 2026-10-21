Kudelski Aktie News: Kudelski wird am Vormittag ausgebremst

Um 09:28 Uhr ging es für die Kudelski-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 1,35 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'368 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Kudelski-Aktie bis auf 1,35 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,35 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 390 Kudelski-Aktien umgesetzt.

Am 15.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1,37 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kudelski-Aktie. Bei einem Wert von 1,11 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2026). Mit einem Kursverlust von 17,47 Prozent würde die Kudelski-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Kudelski-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Kudelski am 25.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Kudelski-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 24.02.2028.

Analysten gehen davon aus, dass Kudelski 2026 einen Verlust in Höhe von -0,330 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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