Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
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21.08.2026 09:29:00
Kudelski Aktie News: Kudelski am Vormittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Kudelski. Die Kudelski-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 1,24 CHF.
Die Kudelski-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 1,24 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'129 Punkten liegt. Die Kudelski-Aktie sank bis auf 1,24 CHF. Mit einem Wert von 1,24 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Kudelski-Aktie belief sich zuletzt auf 275 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,44 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kudelski-Aktie. Bei 1,11 CHF erreichte der Anteilsschein am 06.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,48 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Kudelski-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.08.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Kudelski rechnen Experten am 26.08.2027.
2026 dürfte Kudelski einen Verlust von -0,160 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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