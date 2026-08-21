Kudelski Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Kudelski

Die Kudelski-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 1,25 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'113 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Kudelski-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,24 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 1,24 CHF. Zuletzt wechselten 4'878 Kudelski-Aktien den Besitzer.

Bei 1,44 CHF erreichte der Titel am 03.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kudelski-Aktie. Am 06.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,11 CHF ab. Abschläge von 11,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Kudelski-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 26.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Kudelski veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Kudelski rechnen Experten am 26.08.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,160 USD je Aktie in den Kudelski-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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