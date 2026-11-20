Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 1,36 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'677 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Kudelski-Aktie bei 1,36 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,36 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'500 Kudelski-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2026 markierte das Papier bei 1,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kudelski-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.03.2026 bei 1,11 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kudelski-Aktie 18,38 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Am 24.02.2028 wird Kudelski schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Kudelski 2026 einen Verlust in Höhe von -0,246 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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