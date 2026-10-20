Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
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20.10.2026 09:29:00
Kudelski Aktie News: Kudelski tendiert am Vormittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Kudelski. Zuletzt ging es für die Kudelski-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 1,35 CHF.
Die Kudelski-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 1,35 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'271 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Kudelski-Aktie ging bis auf 1,35 CHF. Bei 1,35 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 746 Kudelski-Aktien den Besitzer.
Am 15.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1,37 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,86 Prozent könnte die Kudelski-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.03.2026 bei 1,11 CHF. Der derzeitige Kurs der Kudelski-Aktie liegt somit 21,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Kudelski-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Kudelski dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren. Am 24.02.2028 wird Kudelski schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Laut Analysten dürfte Kudelski im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,330 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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