Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
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20.08.2026 09:29:00
Kudelski Aktie News: Kudelski am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Kudelski. Zuletzt stieg die Kudelski-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 1,27 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das Kudelski-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 1,27 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'242 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kudelski-Aktie bisher bei 1,27 CHF. Bei 1,22 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 10'870 Kudelski-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 1,44 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,11 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Kudelski-Aktie damit 14,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Kudelski 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 26.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Kudelski veröffentlicht werden. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Kudelski möglicherweise am 26.08.2027 präsentieren.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,160 USD je Kudelski-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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