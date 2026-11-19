Im SIX SX-Handel kam die Kudelski-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 1,37 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'953 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Kudelski-Aktie bei 1,37 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kudelski-Aktie bisher bei 1,37 CHF. Bei 1,37 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 150 Kudelski-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kudelski-Aktie 2,56 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.03.2026 Kursverluste bis auf 1,11 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kudelski-Aktie 22,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Kudelski 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Kudelski-Bilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Kudelski-Anleger Experten zufolge am 24.02.2028 werfen.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,246 USD je Kudelski-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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