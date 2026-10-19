Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
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19.10.2026 09:29:00
Kudelski Aktie News: Kudelski zeigt sich am Montagvormittag fester
Die Aktie von Kudelski zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Kudelski nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 1,35 CHF.
Das Papier von Kudelski konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,5 Prozent auf 1,35 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'201 Punkten steht. Die Kudelski-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,35 CHF. Bei 1,32 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 7'441 Kudelski-Aktien den Besitzer.
Am 15.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,37 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 1,11 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Kudelski-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Kudelski wird am 25.02.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 24.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Kudelski.
Laut Analysten dürfte Kudelski im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,330 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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