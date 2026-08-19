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Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360

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19.08.2026 09:29:00

Kudelski Aktie News: Kudelski am Mittwochvormittag im Minusbereich

Kudelski Aktie News: Kudelski am Mittwochvormittag im Minusbereich

Die Aktie von Kudelski gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Kudelski-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 3,2 Prozent auf 1,22 CHF ab.

Kudelski
1.26 CHF 2.95%
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Die Kudelski-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 1,22 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'186 Punkten steht. Im Tief verlor die Kudelski-Aktie bis auf 1,22 CHF. Bei 1,22 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Kudelski-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 201 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 1,44 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Der derzeitige Kurs der Kudelski-Aktie liegt somit 15,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.03.2026 bei 1,11 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 8,64 Prozent könnte die Kudelski-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Kudelski-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.08.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Kudelski-Anleger Experten zufolge am 26.08.2027 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kudelski-Verlust in Höhe von -0,160 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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