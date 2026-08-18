Kudelski Aktie News: Anleger greifen bei Kudelski am Vormittag zu

Das Papier von Kudelski konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 1,25 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'176 Punkten notiert. Bei 1,25 CHF markierte die Kudelski-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,22 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 602 Kudelski-Aktien.

Bei einem Wert von 1,45 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 1,11 CHF erreichte der Anteilsschein am 06.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Kudelski-Aktie.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Kudelski wird am 26.08.2026 gerechnet. Am 26.08.2027 wird Kudelski schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kudelski-Verlust in Höhe von -0,160 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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