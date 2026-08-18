Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’309 0.1%  SPI 20’163 -0.1%  Dow 53’460 -0.5%  DAX 26’247 -0.4%  Euro 0.9386 0.0%  EStoxx50 6’506 -0.4%  Gold 4’400 -0.4%  Bitcoin 52’050 -0.4%  Dollar 0.8108 0.0%  Öl 91.0 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Huber+Suhner-Aktie verliert zweistellig: Ausbau der Kapazitäten drückt Gewinn
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Dienstagvormittag am Kryptomarkt
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Henkel-Aktie sinkt: 725-Millionen-Dollar-Übernahme von Liquid Nails gestoppt
BHP-Aktie klettert: Höhere Kupferpreise treiben an
Suche...

Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.08.2026 09:29:00

Kudelski Aktie News: Anleger greifen bei Kudelski am Vormittag zu

Kudelski Aktie News: Anleger greifen bei Kudelski am Vormittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Kudelski. Zuletzt sprang die Kudelski-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 1,25 CHF zu.

Kudelski
1.22 CHF -2.63%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Kudelski konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 1,25 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'176 Punkten notiert. Bei 1,25 CHF markierte die Kudelski-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,22 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 602 Kudelski-Aktien.

Bei einem Wert von 1,45 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 1,11 CHF erreichte der Anteilsschein am 06.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Kudelski-Aktie.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Kudelski wird am 26.08.2026 gerechnet. Am 26.08.2027 wird Kudelski schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kudelski-Verlust in Höhe von -0,160 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kudelski-Aktie

Kudelski-Aktie steigt: Tochter Nagravision schliesst Partnerschaft mit Narrative Entertainment

Kudelski Labs-Aktie steigt: Partnerschaft mit Axelera AI bei KI-Sicherheit

Kudelski-Aktie mit Verlusten: Rote Zahlen im Geschäftsjahr 2025

In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Kudelski S.A. (I)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten