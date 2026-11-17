Das Papier von Kudelski legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 1,37 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'277 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kudelski-Aktie bei 1,37 CHF. Bei 1,37 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'178 Kudelski-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,40 CHF erreichte der Titel am 12.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,19 Prozent könnte die Kudelski-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,11 CHF. Dieser Wert wurde am 06.03.2026 erreicht. Abschläge von 18,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Kudelski-Aktie.

Kudelski wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen. Am 24.02.2028 wird Kudelski schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Kudelski im Jahr 2026 -0,246 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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