Kudelski Aktie News: Kudelski verbilligt sich am Montagvormittag

Die Kudelski-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 1,24 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'298 Punkten realisiert. Die Kudelski-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,24 CHF ab. Bei 1,24 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 100 Kudelski-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 1,45 CHF markierte der Titel am 19.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,94 Prozent. Bei 1,11 CHF fiel das Papier am 06.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kudelski-Aktie mit einem Verlust von 10,48 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Kudelski-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Kudelski wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 26.08.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 26.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Kudelski.

In der Kudelski-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,160 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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