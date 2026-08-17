Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
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17.08.2026 16:29:00
Kudelski Aktie News: Kudelski zieht am Montagnachmittag an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Kudelski. Die Kudelski-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 1,25 CHF.
Um 16:28 Uhr stieg die Kudelski-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 1,25 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'213 Punkten liegt. Die Kudelski-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,25 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,24 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Kudelski-Aktien beläuft sich auf 13'388 Stück.
Am 19.08.2025 markierte das Papier bei 1,45 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,00 Prozent. Am 06.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,11 CHF. Mit Abgaben von 11,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Kudelski-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kudelski 0,000 CHF aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Kudelski am 26.08.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Kudelski rechnen Experten am 26.08.2027.
Analysten gehen davon aus, dass Kudelski 2026 einen Verlust in Höhe von -0,160 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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