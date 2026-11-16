Kudelski Aktie News: Kudelski am Montagvormittag mit Kursplus

Das Papier von Kudelski konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,8 Prozent auf 1,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'346 Punkten notiert. In der Spitze legte die Kudelski-Aktie bis auf 1,40 CHF zu. Bei 1,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 500 Kudelski-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,40 CHF erreichte der Titel am 12.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 0,36 Prozent Plus fehlen der Kudelski-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.03.2026 Kursverluste bis auf 1,11 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,43 Prozent könnte die Kudelski-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Kudelski seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Kudelski Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 24.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kudelski einen Verlust von -0,330 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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