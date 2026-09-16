Kudelski Aktie News: Kudelski legt am Mittwochvormittag zu

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 1,34 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'487 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Kudelski-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,34 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 1,34 CHF. Der Tagesumsatz der Kudelski-Aktie belief sich zuletzt auf 10 Aktien.

Am 20.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,42 CHF. Gewinne von 5,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 1,11 CHF erreichte der Anteilsschein am 06.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kudelski-Aktie liegt somit 20,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Kudelski-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Kudelski am 25.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2028 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,330 USD je Kudelski-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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