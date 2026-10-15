Kudelski Aktie News: Kudelski gibt am Donnerstagvormittag nach

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 1,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'067 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Kudelski-Aktie bis auf 1,30 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,30 CHF. Bisher wurden heute 20'200 Kudelski-Aktien gehandelt.

Am 15.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1,37 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,38 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.03.2026 bei 1,11 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kudelski-Aktie derzeit noch 14,62 Prozent Luft nach unten.

Kudelski-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Kudelski wird am 25.02.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Kudelski rechnen Experten am 24.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Kudelski im Jahr 2026 -0,330 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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