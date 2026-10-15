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Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360

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15.10.2026 16:29:00

Kudelski Aktie News: Kudelski am Donnerstagnachmittag nahezu unverändert

Kudelski Aktie News: Kudelski am Donnerstagnachmittag nahezu unverändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Kudelski. Bei der Kudelski-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 1,31 CHF.

Kudelski
1.28 CHF -1.46%
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Die Kudelski-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 1,31 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'152 Punkten notiert. Der Kurs der Kudelski-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,32 CHF zu. Im Tief verlor die Kudelski-Aktie bis auf 1,30 CHF. Mit einem Wert von 1,30 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Kudelski-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 63'322 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.04.2026 bei 1,37 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,58 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.03.2026 bei 1,11 CHF. Derzeit notiert die Kudelski-Aktie damit 18,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Kudelski-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Kudelski am 25.02.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Kudelski-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 24.02.2028.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,330 USD je Kudelski-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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