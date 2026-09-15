Kudelski Aktie News: Kudelski am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Mit einem Wert von 1,27 CHF bewegte sich die Kudelski-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'406 Punkten steht. In der Spitze legte die Kudelski-Aktie bis auf 1,27 CHF zu. Zwischenzeitlich weitete die Kudelski-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,27 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,27 CHF. Bisher wurden heute 10 Kudelski-Aktien gehandelt.

Bei 1,42 CHF markierte der Titel am 20.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 11,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.03.2026 bei 1,11 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 12,60 Prozent könnte die Kudelski-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Kudelski-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Kudelski am 25.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Kudelski rechnen Experten am 24.02.2028.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,330 USD je Kudelski-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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