Kudelski Aktie News: Kudelski steigt

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Freitag fester. Auch dem DAX gelingt ein freundlicher Handelstag. Die asiatischen Börsen liefen am Freitag in unterschiedliche Richtungen: In Japan überwog erneut eine freundliche Tendenz, während die chinesischen Börsenindizes nachgaben.