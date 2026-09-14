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Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360

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14.09.2026 09:29:00

Kudelski Aktie News: Kudelski kommt am Montagvormittag kaum vom Fleck

Kudelski Aktie News: Kudelski kommt am Montagvormittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Kudelski hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 1,34 CHF zeigte sich die Kudelski-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Kudelski
1.30 CHF 2.36%
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Die Kudelski-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 1,34 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'582 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Kudelski-Aktie bei 1,34 CHF. In der Spitze büsste die Kudelski-Aktie bis auf 1,34 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,34 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 6'682 Kudelski-Aktien den Besitzer.

Am 20.09.2025 markierte das Papier bei 1,42 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 1,11 CHF fiel das Papier am 06.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Kudelski-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Kudelski veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 24.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kudelski-Verlust in Höhe von -0,330 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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