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14.08.2026 09:29:00

Kudelski Aktie News: Kudelski am Freitagvormittag mit Verlusten

Kudelski Aktie News: Kudelski am Freitagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von Kudelski gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Kudelski-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 1,20 CHF.

Kudelski
1.21 CHF 0.58%
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Die Kudelski-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 1,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'446 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Kudelski-Aktie bei 1,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 50 Kudelski-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2025 bei 1,45 CHF. Gewinne von 21,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,11 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Kudelski-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Kudelski wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 26.08.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Kudelski rechnen Experten am 26.08.2027.

In der Kudelski-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,160 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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