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13.11.2026 09:29:00
Kudelski Aktie News: Kudelski am Vormittag mit Abschlägen
Die Aktie von Kudelski gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Kudelski nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 1,35 CHF.
Die Kudelski-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 1,35 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'211 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Kudelski-Aktie bis auf 1,35 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,35 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'400 Kudelski-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2026 auf bis zu 1,40 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 3,70 Prozent Plus fehlen der Kudelski-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.03.2026 bei 1,11 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Kudelski-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kudelski 0,000 CHF aus.
Die Kudelski-Bilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 24.02.2028.
Analysten gehen davon aus, dass Kudelski 2026 einen Verlust in Höhe von -0,330 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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Kudelski am 13.11.2026
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