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13.11.2026 12:29:00
Kudelski Aktie News: Kudelski macht am Freitagmittag Boden gut
Die Aktie von Kudelski gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 1,36 CHF zu.
Um 12:28 Uhr stieg die Kudelski-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 1,36 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'280 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Kudelski-Aktie sogar auf 1,39 CHF. Bei 1,35 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 30'758 Kudelski-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 1,40 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.11.2026). Gewinne von 2,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.03.2026 bei 1,11 CHF. Abschläge von 18,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Kudelski-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Kudelski am 25.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 24.02.2028.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Kudelski 2026 einen Verlust in Höhe von -0,330 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Kudelski am 13.11.2026
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