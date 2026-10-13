Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
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13.10.2026 09:29:00
Kudelski Aktie News: Kudelski am Vormittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Kudelski. Die Aktionäre schickten das Papier von Kudelski nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 1,30 CHF.
Der Kudelski-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 1,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'835 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Kudelski-Aktie bei 1,30 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,30 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 589 Kudelski-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.04.2026 bei 1,37 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kudelski-Aktie 5,38 Prozent zulegen. Am 06.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,11 CHF. Mit einem Kursverlust von 14,62 Prozent würde die Kudelski-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Kudelski-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Kudelski wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Kudelski rechnen Experten am 24.02.2028.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Kudelski 2026 einen Verlust in Höhe von -0,330 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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