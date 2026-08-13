Kudelski Aktie News: Kudelski am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Kudelski-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 1,24 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'421 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Kudelski-Aktie bis auf 1,24 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,24 CHF. Von der Kudelski-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'000 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 1,49 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 06.03.2026 auf bis zu 1,11 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Kudelski-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Kudelski am 26.08.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 26.08.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,160 USD je Kudelski-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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