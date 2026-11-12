Kudelski Aktie News: Kudelski büsst am Donnerstagnachmittag ein

Die Kudelski-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 1,36 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'274 Punkten steht. Die Kudelski-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,35 CHF nach. Bei 1,35 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14'150 Kudelski-Aktien.

Am 10.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,40 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Kudelski-Aktie damit 3,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 06.03.2026 auf bis zu 1,11 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Kudelski-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Kudelski am 25.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 24.02.2028.

2026 dürfte Kudelski einen Verlust von -0,330 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kudelski-Aktie

Kudelski-Aktie verliert: U-Blox integriert Sicherheitstechnologie in neue Chips

Kudelski-Aktie kaum verändert: Plume integriert Sicherheitsanalyseplattform von Nagravision

Kudelski-Aktie gesucht: Sicherheitstechnologie wird in MediaTek-TV-Chips integriert