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12.11.2026 16:29:00
Kudelski Aktie News: Kudelski büsst am Donnerstagnachmittag ein
Die Aktie von Kudelski gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kudelski-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 1,36 CHF abwärts.
Die Kudelski-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 1,36 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'274 Punkten steht. Die Kudelski-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,35 CHF nach. Bei 1,35 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14'150 Kudelski-Aktien.
Am 10.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,40 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Kudelski-Aktie damit 3,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 06.03.2026 auf bis zu 1,11 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Kudelski-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Kudelski am 25.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 24.02.2028.
2026 dürfte Kudelski einen Verlust von -0,330 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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Kudelski am 12.11.2026
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