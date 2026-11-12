Kudelski Aktie News: Kudelski präsentiert sich am Mittag fester

Die Kudelski-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 1,39 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'352 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kudelski-Aktie bei 1,39 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,35 CHF. Zuletzt wechselten 1'073 Kudelski-Aktien den Besitzer.

Am 10.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,40 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,08 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.03.2026 bei 1,11 CHF. Der derzeitige Kurs der Kudelski-Aktie liegt somit 24,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Kudelski-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Kudelski am 25.02.2027 präsentieren. Kudelski dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 24.02.2028 präsentieren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,330 USD je Kudelski-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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