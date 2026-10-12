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Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360

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12.10.2026 09:29:00

Kudelski Aktie News: Kudelski am Montagvormittag mit roter Tendenz

Kudelski Aktie News: Kudelski am Montagvormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Kudelski gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 1,30 CHF.

Kudelski
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Um 09:28 Uhr fiel die Kudelski-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 1,30 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'634 Punkten steht. Die Kudelski-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,30 CHF ab. Bei 1,31 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4'023 Kudelski-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,37 CHF. Dieser Kurs wurde am 15.04.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kudelski-Aktie mit einem Kursplus von 5,38 Prozent wieder erreichen. Am 06.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,11 CHF. Mit einem Kursverlust von 14,62 Prozent würde die Kudelski-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Kudelski-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2028 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kudelski-Verlust in Höhe von -0,330 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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