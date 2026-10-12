Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.10.2026 09:29:00
Kudelski Aktie News: Kudelski am Montagvormittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Kudelski gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 1,30 CHF.
Um 09:28 Uhr fiel die Kudelski-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 1,30 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'634 Punkten steht. Die Kudelski-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,30 CHF ab. Bei 1,31 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4'023 Kudelski-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,37 CHF. Dieser Kurs wurde am 15.04.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kudelski-Aktie mit einem Kursplus von 5,38 Prozent wieder erreichen. Am 06.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,11 CHF. Mit einem Kursverlust von 14,62 Prozent würde die Kudelski-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Kudelski-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2028 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kudelski-Verlust in Höhe von -0,330 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kudelski-Aktie
Kudelski-Aktie kaum verändert: Plume integriert Sicherheitsanalyseplattform von Nagravision
Kudelski-Aktie gesucht: Sicherheitstechnologie wird in MediaTek-TV-Chips integriert
Kudelski-Aktie dennoch unter Druck: Halbjahresverlust schrumpft
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kudelski S.A. (I)
|
09:29
|Kudelski Aktie News: Kudelski am Montagvormittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Kudelski Aktie News: Kudelski verbilligt sich am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Kudelski Aktie News: Kudelski am Mittag tiefer (finanzen.ch)
|
09.10.26
|SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kudelski von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
07.10.26