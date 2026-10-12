Kudelski Aktie News: Kudelski am Mittag im Minusbereich

Die Kudelski-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 1,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'579 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Kudelski-Aktie bis auf 1,30 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 1,31 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 11'404 Kudelski-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,37 CHF. Dieser Kurs wurde am 15.04.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kudelski-Aktie mit einem Kursplus von 5,38 Prozent wieder erreichen. Am 06.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 1,11 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Kudelski-Aktie liegt somit 17,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Kudelski 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 24.02.2028.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,330 USD je Kudelski-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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