Kudelski Aktie News: Kudelski verliert am Vormittag

Die Kudelski-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 1,20 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'466 Punkten liegt. Die Kudelski-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,20 CHF ab. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 120 Kudelski-Aktien.

Am 14.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,49 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kudelski-Aktie derzeit noch 24,17 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.03.2026 (1,11 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kudelski-Aktie 7,50 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Kudelski-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 26.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 26.08.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,160 USD je Kudelski-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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