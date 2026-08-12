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Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360

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12.08.2026 16:29:00

Kudelski Aktie News: Kudelski am Mittwochnachmittag in Rot

Kudelski Aktie News: Kudelski am Mittwochnachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kudelski. Die Kudelski-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 1,20 CHF.

Kudelski
1.18 CHF -2.39%
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 1,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'386 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kudelski-Aktie bisher bei 1,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 1,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 43'631 Kudelski-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,49 CHF) erklomm das Papier am 14.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kudelski-Aktie. Am 06.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,11 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,50 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Kudelski 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.08.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 26.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Kudelski.

In der Kudelski-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,160 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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