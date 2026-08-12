Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’787 0.0%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9374 0.2%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’408 0.9%  Bitcoin 51’569 0.0%  Dollar 0.8132 0.3%  Öl 88.6 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diversifikation im ETF-Portfolio: Wann erreicht man die Effizienzgrenze nach Markowitz?
Ausblick: Cerebras Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Lenovo Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Nebius stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: thyssenkrupp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...

Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2026 12:29:00

Kudelski Aktie News: Kudelski am Mittwochmittag stärker

Kudelski Aktie News: Kudelski am Mittwochmittag stärker

Die Aktie von Kudelski gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Kudelski konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 1,23 CHF.

Kudelski
1.18 CHF -2.39%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Kudelski legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 1,23 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'408 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Kudelski-Aktie bis auf 1,24 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 42'873 Kudelski-Aktien den Besitzer.

Bei 1,49 CHF markierte der Titel am 14.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,63 Prozent. Bei einem Wert von 1,11 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,39 Prozent.

Nachdem Kudelski seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.08.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 26.08.2027 dürfte Kudelski die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,160 USD je Kudelski-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kudelski-Aktie

Kudelski Labs-Aktie steigt: Partnerschaft mit Axelera AI bei KI-Sicherheit

Kudelski-Aktie mit Verlusten: Rote Zahlen im Geschäftsjahr 2025

Kudelski-Aktie tiefer: Nagravision soll auch EFL-Spiele vor illegalen Streams schützen

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Kudelski S.A. (I)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten