Kudelski Aktie News: Kudelski am Mittwochmittag stärker

Das Papier von Kudelski legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 1,23 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'408 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Kudelski-Aktie bis auf 1,24 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 42'873 Kudelski-Aktien den Besitzer.

Bei 1,49 CHF markierte der Titel am 14.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,63 Prozent. Bei einem Wert von 1,11 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,39 Prozent.

Nachdem Kudelski seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.08.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 26.08.2027 dürfte Kudelski die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,160 USD je Kudelski-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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